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    Переговоры в рамках процесса вступления Азербайджана в ВТО пройдут в Женеве

    Замглавы МИД Азербайджана посетит Женеву

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев 3-7 марта посетит Женеву для участия в двусторонних и многосторонних переговорах в рамках вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встреч будут обсуждены обновленные предложения по товарам и услугам, предложенные Азербайджаном в рамках процесса вступления в ВТО, политика страны в сфере внутренней поддержки сельского хозяйства и торговли. 

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