    Во время встречи Ильхама Алиева и Роберта Фицо прозвучала песня "Гурбан олум, Азербайджан"

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 16:34
    Во время встречи Ильхама Алиева и Роберта Фицо прозвучала песня Гурбан олум, Азербайджан

    Во время официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии Робертом Фицо прозвучала азербайджанская композиция "Гурбан олум, Азербайджан", исполненная на цимбале – традиционном словацком музыкальном инструменте.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в соцсети "X".

    "Во время официального визита президента Ильхама Алиева в Словакию на приеме, организованном премьер-министром Робертом Фицо, военный оркестр с большим профессионализмом исполнил песню "Гурбан олум, Азербайджан" на цимбале, традиционном музыкальном инструменте Словакии", – отмечается в публикации.

    İlham Əliyevlə Robert Fitsonun görüşü zamanı "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilib
