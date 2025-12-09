Во время встречи Ильхама Алиева и Роберта Фицо прозвучала песня "Гурбан олум, Азербайджан"
Во время официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии Робертом Фицо прозвучала азербайджанская композиция "Гурбан олум, Азербайджан", исполненная на цимбале – традиционном словацком музыкальном инструменте.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в соцсети "X".
"Во время официального визита президента Ильхама Алиева в Словакию на приеме, организованном премьер-министром Робертом Фицо, военный оркестр с большим профессионализмом исполнил песню "Гурбан олум, Азербайджан" на цимбале, традиционном музыкальном инструменте Словакии", – отмечается в публикации.
During President Ilham Aliyev’s official visit to Slovakia, at the reception hosted by Slovak Prime Minister Robert Fico, the military orchestra is performing song “Qurban olum Azərbaycan” with great professionalism on the Slovak traditional musical instrument, the cimbalom. pic.twitter.com/yga0kkZbNl— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 9, 2025