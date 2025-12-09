İlham Əliyevlə Robert Fitsonun görüşü zamanı "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilib
- 09 dekabr, 2025
- 16:18
Prezident İlham Əliyevlə Slovakiya Baş naziri Robert Fitsonun görüşü zamanı Slovakiyanın ənənəvi musiqi aləti olan simbalda "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında paylaşım edib.
"Prezident İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri zamanı bu ölkənin Baş naziri Robert Fitsonun ev sahibliyi etdiyi qəbulda hərbi orkestr Slovakiyanın ənənəvi musiqi aləti olan simbalda "Qurban olum Azərbaycan" mahnısını böyük peşəkarlıqla ifa edir", -deyə paylaşımda qeyd edilib.
During President Ilham Aliyev's official visit to Slovakia, at the reception hosted by Slovak Prime Minister Robert Fico, the military orchestra is performing song "Qurban olum Azərbaycan" with great professionalism on the Slovak traditional musical instrument, the cimbalom.