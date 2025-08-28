    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    МИД: Во время атаки России на Киев повреждено здание посольства Азербайджана, пострадавших нет

    Внешняя политика
    • 28 августа, 2025
    • 18:36
    МИД: Во время атаки России на Киев повреждено здание посольства Азербайджана, пострадавших нет

    Во время российской атаки на Киев повреждено здание посольства Азербайджана, пострадавших нет.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    "28 августа, около 3 часов ночи Киев подвергся атакам ракетами и дронами. При взрыве одной из ракет зданию посольства Азербайджана в Украине был нанесен ущерб от ударной волны. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины", - говорится в сообщении.

    При этом среди сотрудников диппредставительства пострадавших нет, оно продолжает свою деятельность.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiyanın Kiyevə hücumu zamanı Azərbaycan səfirliyinə ziyan dəyib, xəsarət alan olmayıb
    Английская версия Английская версия
    MFA: Azerbaijani embassy damaged during Russia's attack on Kyiv, no injuries reported

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей