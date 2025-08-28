МИД: Во время атаки России на Киев повреждено здание посольства Азербайджана, пострадавших нет

Во время российской атаки на Киев повреждено здание посольства Азербайджана, пострадавших нет.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"28 августа, около 3 часов ночи Киев подвергся атакам ракетами и дронами. При взрыве одной из ракет зданию посольства Азербайджана в Украине был нанесен ущерб от ударной волны. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины", - говорится в сообщении.

При этом среди сотрудников диппредставительства пострадавших нет, оно продолжает свою деятельность.