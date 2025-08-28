    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Rusiyanın Kiyevə hücumu zamanı Azərbaycan səfirliyinə ziyan dəyib, xəsarət alan olmayıb

    Xarici siyasət
    • 28 avqust, 2025
    • 18:21
    Rusiyanın Kiyevə hücumu zamanı Azərbaycan səfirliyinə ziyan dəyib, xəsarət alan olmayıb

    Rusiyanın Kiyevə hücumu zamanı Azərbaycan səfirliyinə ziyan dəyib, xəsarət alan olmayıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    "Avqustun 28-i, gecə saat 3 radələrində Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə raket və dron hücumları baş verib. Raketlərdən biri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin binasının yaxınlığında partlaması nəticəsində yaranan zərbədən binaya zərər dəyib. Bəzi pəncərələr qırılıb, konsulluq bölməsinin damında çatlar əmələ gəlib", - məlumatda deyilir.

    Bununla belə, səfirliyin əməkdaşları arasında xəsarət alan olmayıb. Səfirlik fəaliyyətini davam etdirir.

    #Ukrayna   #səfirlik   #Kiyev   #Xarici İşlər Nazirliyi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    МИД: Во время атаки России на Киев повреждено здание посольства Азербайджана, пострадавших нет
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    MFA: Azerbaijani embassy damaged during Russia's attack on Kyiv, no injuries reported

    Son xəbərlər

    21:37

    Xətai rayonunda obyektin zirzəmisində yanğın başlayıb

    Hadisə
    21:32

    Estoniya Rusiyaya etiraz notası verib

    Digər ölkələr
    21:28
    Foto

    Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibənin Ermənistan tərəfindən aparıldığı bir daha təsdiqlənib - MƏHKƏMƏ

    Daxili siyasət
    21:27
    Foto

    UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıb

    Futbol
    21:21

    Fransanın DİN rəhbəri: Ölkə heç vaxt maliyyə uçurumuna bu qədər yaxın olmamışdı

    Digər ölkələr
    21:06

    Gəncədə 31 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:05

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın Liqa mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB-3

    Futbol
    21:01
    Foto

    Rusiyanın raket zərbələrindən sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ

    Xarici siyasət
    20:46

    İran E3-ün BMT sanksiyalarının bərpası ilə bağlı qərarına cavab verəcəyinə söz verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti