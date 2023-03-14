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Внеочередной саммит глав ОТГ пройдет в Анкаре 16 марта

Внеочередной саммит глав ОТГ пройдет в Анкаре 16 марта Внеочередной саммит глав государств Организация Тюркских Государств ( ОТГ) состоится в Анкаре 16 марта
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 12:51
Внеочередной саммит глав ОТГ пройдет в Анкаре 16 марта

Внеочередной саммит Организации Тюркских Государств (ОТГ) состоится в Анкаре 16 марта.

Как передает Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

"Мы проведем внеочередной саммит Организации турецких государств, инициированный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Анкаре 16 марта 2023 года на тему "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь", - отметил он.

Саммит послужит платформой высокого уровня для обсуждения чрезвычайной повестки дня в связи с недавним землетрясением в Турции.

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Версия на азербайджанском языке Martın 16-da Ankarada TDT-nin növbədənkənar zirvə toplantısı keçiriləcək

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