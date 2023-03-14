Внеочередной саммит глав ОТГ пройдет в Анкаре 16 марта

Внеочередной саммит Организации Тюркских Государств (ОТГ) состоится в Анкаре 16 марта.
Как передает Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.
"Мы проведем внеочередной саммит Организации турецких государств, инициированный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Анкаре 16 марта 2023 года на тему "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь", - отметил он.
Саммит послужит платформой высокого уровня для обсуждения чрезвычайной повестки дня в связи с недавним землетрясением в Турции.