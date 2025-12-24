Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
- 24 декабря, 2025
- 12:48
24 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент России поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также региональных вопросах.
