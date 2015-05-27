​Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву в связи с 28 мая - Днем Республики. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики.

Ваша страна уверенно продвигается по пути социально-экономического, научно-технического и культурного развития. Растет авторитет Азербайджана и на мировой арене.

С удовлетворением отмечаю высокий уровень российско-азербайджанских отношений, основывающихся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее расширение конструктивного политического диалога, наращивание продуктивного сотрудничества на всех направлениях. Это отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле укрепления международной стабильности и безопасности.

От души желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем Вашим соотечественникам - мира и процветания".