Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".