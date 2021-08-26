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Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Внешняя политика
26 августа 2021 г. 17:53
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".

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Версия на английском языке Vladimir Putin congratulates Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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