Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Report, в тексте послания говорится:
"Уважаемая Мехрибан Арифовна,
Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.
Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.
Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".