Владанка Андреева: В ООН готовы оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков

Организация объединенных наций (ООН) готова оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков.
Как сообщает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе выступления на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы" в Баку.
По ее словам, вызывает сожаление тот факт, что случаи домашнего насилия в отношении женщин остаются одной из самых острых проблем.
"Постоянно ведется работа по предотвращению случаев насилия в отношении женщин, с этой целью реализуются соответствующие инициативы. Оказывая поддержку нашим партнерам в правительстве, мы стремимся заручиться их поддержкой в разработке новых законов и предложений. Проводится работа по предотвращению ранних браков и расширению прав и возможностей женщин. Мы готовы оказать любую поддержку, чтобы минимизировать проблему. Я верю, что таким образом мы сможем в будущем создать более безопасное и равноправное общество", - отметила Андреева.