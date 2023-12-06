Владанка Андреева: В ООН готовы оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков

Организация объединенных наций (ООН) готова оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков.

Организация объединенных наций (ООН) готова оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков.

Как сообщает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе выступления на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы" в Баку.

По ее словам, вызывает сожаление тот факт, что случаи домашнего насилия в отношении женщин остаются одной из самых острых проблем.

"Постоянно ведется работа по предотвращению случаев насилия в отношении женщин, с этой целью реализуются соответствующие инициативы. Оказывая поддержку нашим партнерам в правительстве, мы стремимся заручиться их поддержкой в разработке новых законов и предложений. Проводится работа по предотвращению ранних браков и расширению прав и возможностей женщин. Мы готовы оказать любую поддержку, чтобы минимизировать проблему. Я верю, что таким образом мы сможем в будущем создать более безопасное и равноправное общество", - отметила Андреева.