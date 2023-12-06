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Владанка Андреева: В ООН готовы оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков

Владанка Андреева: В ООН готовы оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков Организация объединенных наций (ООН) готова оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 12:20
Владанка Андреева: В ООН готовы оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков

Организация объединенных наций (ООН) готова оказать поддержку Азербайджану для сокращения числа ранних браков.

Как сообщает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе выступления на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы" в Баку.

По ее словам, вызывает сожаление тот факт, что случаи домашнего насилия в отношении женщин остаются одной из самых острых проблем.

"Постоянно ведется работа по предотвращению случаев насилия в отношении женщин, с этой целью реализуются соответствующие инициативы. Оказывая поддержку нашим партнерам в правительстве, мы стремимся заручиться их поддержкой в разработке новых законов и предложений. Проводится работа по предотвращению ранних браков и расширению прав и возможностей женщин. Мы готовы оказать любую поддержку, чтобы минимизировать проблему. Я верю, что таким образом мы сможем в будущем создать более безопасное и равноправное общество", - отметила Андреева.

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Версия на английском языке Vladanka Andreeva: UN ready to support Azerbaijan to minimize early marriages
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreeva: "BMT erkən nikahların minimuma endirilməsi üçün Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır"

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