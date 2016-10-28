Визит содокладчиков ПАСЕ в Азербайджан перенесен

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Визит содокладчиков мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Азербайджан, который был намечен на ноябрь этого года, перенесен на более поздний срок.

Об этом Report сообщили содокладчики ПАСЕ Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда.

По словам Ш.Шеннаха, визит перенесен в связи с рабочими графиками содокладчиков.

С.Ф.Преда в свою очередь заявил, что визит содокладчиков в Азербайджан может состояться в январе. При этом он отметил, что собирается баллотироваться в парламент Румынии 11 декабря.

Отметим, что в случае его неизбрания депутатом Румынии он также лишится мандата депутата ПАСЕ.