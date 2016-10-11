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    Визит президента Казахстана в Азербайджан отложен

    Назарбаев не сможет прилететь в Баку по причине болезни

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан отложен на неопределенный срок.

    Как сообщает Report  со ссылкой на диписточники, казахстанский лидер не сможет прилететь в Азербайджан по причине болезни. Из-за простуды участие в ближайших мероприятиях, значащихся в графике главы государства, откладывается.

    Напомним, как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на 13-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан по экономическому сотрудничеству в Астане, визит Назарбаева в Баку должен был состояться 12 октября. 

    Планировалось, что 13 октября президент Казахстана посетит Ереван для участия в заседании Совета коллективной безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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