Визит президента Казахстана в Азербайджан отложен

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан отложен на неопределенный срок.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточники, казахстанский лидер не сможет прилететь в Азербайджан по причине болезни. Из-за простуды участие в ближайших мероприятиях, значащихся в графике главы государства, откладывается.

Напомним, как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на 13-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан по экономическому сотрудничеству в Астане, визит Назарбаева в Баку должен был состояться 12 октября.

Планировалось, что 13 октября президент Казахстана посетит Ереван для участия в заседании Совета коллективной безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).