Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан в центре внимания мировых СМИ

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 11:13
    Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан в центре внимания мировых СМИ

    Официальный визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Святой Престол и проведенные ею встречи находятся в центре внимания мировых СМИ.

    Как сообщает Report, аргентинское информационное агентство Real Politik уделило большое внимание встрече первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV 17 октября.

    Мехрибан Алиева Ватикан визит
    Фото
    Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri dünya mediasının diqqət mərkəzində

    Последние новости

    11:24

    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    В регионе
    11:23

    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:23

    Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

    Внешняя политика
    11:17

    Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:13
    Фото

    Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан в центре внимания мировых СМИ

    Внешняя политика
    11:02

    На Солнце произошли две сильные вспышки

    Наука и образование
    11:02
    Фото

    В Москве прошел концерт в честь 140-летия Узеира Гаджибейли

    Культура
    10:59

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

    Энергетика
    10:53

    Хикмет Гаджиев: Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан подчеркнул приверженность Азербайджана межрелигиозному диалогу

    Внешняя политика
    Лента новостей