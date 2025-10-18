Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан в центре внимания мировых СМИ

Официальный визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Святой Престол и проведенные ею встречи находятся в центре внимания мировых СМИ.

Как сообщает Report, аргентинское информационное агентство Real Politik уделило большое внимание встрече первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV 17 октября.