Визит Ильхама Алиева в Италию поднял отношения между двумя странами на новый уровень

“Рабочий визит президента Ильхама Алиева в Италию состоялся по приглашению президента Италии Серджио Маттареллы и одновременно проводится в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией”.

“Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию состоялся по приглашению президента этой страны Серджио Маттареллы и одновременно проводится в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами”.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

По словам депутата, нынешний визит президента Ильхама Алиева в Италию - седьмой по счету: "Ранее в ходе государственного визита, состоявшегося 19-21 февраля 2020 года, было подписано 28 документов, среди которых особое значение имеет "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией". Этот документ можно считать дорожной картой развития отношений между двумя странами. Так как в указанном документе отражены как вопросы развития политического диалога, так и торгово-экономических отношений, связей в сферах энергетики, транспорта, коммуникаций, науки, образования, культуры, обороны”.

Э.Насиров отметил, что Италия - ближайший партнер Азербайджана среди стран Европейского Союза:

"У нас есть отношения стратегического партнерства с девятью из 27 государств Европейского Союза. Однако особый вес Италии связан с тем, что она - ближайший торгово-экономический партнер Азербайджана. Именно Италия является первым крупнейшим покупателем азербайджанской нефти и третьим по величине покупателем азербайджанского газа среди европейских стран. Этот визит открыл новые возможности для развития не только двусторонних, но и многосторонних отношений. Италия также является членом НАТО. Таким образом, следует особо отметить поддержку и вклад Италии в развитие отношений Азербайджана как с Европейским Союзом, так и с НАТО. В рамках этого визита был осуществлен ряд шагов. Так, был произведен обмен документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета, состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии. Одним словом, визит президента Ильхама Алиева в Италию поднял отношения между двумя странами на новый уровень”.

Э.Насиров напомнил, что некоторое время назад в Италии произошел правительственный кризис, в результате которого правительство ушло в отставку: "25 сентября в Италии пройдут парламентские выборы. Обычно в такие моменты не бывает официальных деловых поездок в Италию, туда не приезжают представители государства. На фоне всех этих реалий президенту Азербайджана сделали исключение и пригласили посетить Италию, что говорит о большом уважении и доверии к личности, авторитету президента Азербайджана. Все это в числе факторов, определяющих отношение Италии к Азербайджану".