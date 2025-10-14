Визит Элины Валтонен в Азербайджан отложен - ЭКСКЛЮЗИВ
Внешняя политика
- 14 октября, 2025
- 14:35
Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в Азербайджан отложен.
Об этом Report сообщил информированный источник.
Визит Элины Валтонен в Азербайджан планировался в рамках ее регионального турне по Южному Кавказу, намеченного на 13-15 октября.
Действующий председатель ОБСЕ 14 октября посетила Армению, а завтра она отправится в Грузию.
