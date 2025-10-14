Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Визит Элины Валтонен в Азербайджан отложен - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 14:35
    Визит Элины Валтонен в Азербайджан отложен - ЭКСКЛЮЗИВ

    Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в Азербайджан отложен.

    Об этом Report сообщил информированный источник.

    Визит Элины Валтонен в Азербайджан планировался в рамках ее регионального турне по Южному Кавказу, намеченного на 13-15 октября.

    Действующий председатель ОБСЕ 14 октября посетила Армению, а завтра она отправится в Грузию.

    Элина Валтонен визит Азербайджан
    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb - EKSKLÜZİV
    Elina Valtonen's visit to Azerbaijan postponed – EXCLUSIVE

