Визит Элины Валтонен в Азербайджан отложен - ЭКСКЛЮЗИВ

Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в Азербайджан отложен.

Об этом Report сообщил информированный источник.

Визит Элины Валтонен в Азербайджан планировался в рамках ее регионального турне по Южному Кавказу, намеченного на 13-15 октября.

Действующий председатель ОБСЕ 14 октября посетила Армению, а завтра она отправится в Грузию.