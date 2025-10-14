ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 14:26
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb.
"Report"a bu barədə məlumatlı mənbədən bildirilib.
Qeyd edək ki, Elina Valtonenin oktyabrın 13-15-i üçün Cənubi Qafqaza nəzərdə tutulan regional səfəri çərçivəsində Azərbaycana gəlməsi nəzərdə tutulmuşdu.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri oktyabrın 14-də Ermənistana səfər edib, sabah isə o, Gürcüstana gedəcək.
Son xəbərlər
15:12
Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"Energetika
15:00
Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıbDigər ölkələr
14:47
Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıbFutbol
14:44
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşırHərbi
14:40
Foto
Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçiribDaxili siyasət
14:40
Foto
Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:39
Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblərBiznes
14:38
"Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edibMaliyyə
14:29