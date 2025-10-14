İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 14:26
    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb - EKSKLÜZİV

    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb.

    "Report"a bu barədə məlumatlı mənbədən bildirilib.

    Qeyd edək ki, Elina Valtonenin oktyabrın 13-15-i üçün Cənubi Qafqaza nəzərdə tutulan regional səfəri çərçivəsində Azərbaycana gəlməsi nəzərdə tutulmuşdu.

    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri oktyabrın 14-də Ermənistana səfər edib, sabah isə o, Gürcüstana gedəcək.

    ATƏT Azərbaycan Ermənistan Gürcüstan Elina Valtonen
    Визит Элины Валтонен в Азербайджан отложен - ЭКСКЛЮЗИВ
    Elina Valtonen's visit to Azerbaijan postponed – EXCLUSIVE

