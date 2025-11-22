Визит армянских общественников в Азербайджан прошел в конструктивной атмосфере

Визит членов гражданского общества Армении в Азербайджан прошел в конструктивной атмосфере.

Об этом Report рассказала главный редактор сайта 1news.az Кямаля Мамедова, которая принимала участие во встрече с группой армянских общественников в ходе их визита в Баку 21-22 ноября в рамках инициативы "Мост Мира".

"Они также встретились с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Помощник главы государства ответил на вопросы, интересующие армянскую делегацию. Были обсуждены текущие вопросы, обменялись мнениями как по мирной повестке, так и по будущим совместным проектам. Основными направлениями проектов были сотрудничество в медиа-сфере, контакты экспертных групп и более активное вовлечение гражданского общества в этот процесс. Была также организована культурная программа", - сообщила К. Мамедова.

Напомним, что в рамках Инициативы "Мост мира" 21-22 ноября состоялся визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан.

В ходе встречи между общественниками двух стран в рамках визита были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Баку и Ереваном, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.