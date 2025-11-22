Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку состоялась очередная встреча Инициативы "Мост мира"

    • 22 ноября, 2025
    • 17:39
    В Баку состоялась очередная встреча Инициативы Мост мира

    В рамках Инициативы "Мост мира" 21-22 ноября 2025 года состоялся визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан.

    Как сообщает Report, представители Инициативы из Армении – Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян встретились с коллегами из Азербайджана Фархадом Мамедовым, Русифом Гусейновым, Кямалей Мамедовой, Рамилем Искандерли и Фуадом Абдуллаевым.

    В ходе встречи были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.

    Была достигнута договоренность об активизации совместной деятельности в медийном пространстве, налаживании прямых контактов между экспертными группами и дальнейшей вовлеченности гражданских обществ Азербайджана и Армении в мирный процесс.

    Было условлено продолжать контакты на рабочем уровне и планировать будущие визиты в Азербайджан и Армению в рамках деятельности Инициативы "Мост мира".

    Во время визита состоялась встреча членов Инициативы "Мост мира" с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Во время беседы были обсуждены шаги, предпринятые со стороны Азербайджана и Армении после Вашингтонской встречи, в направлении укрепления мирной повестки. Хикмет Гаджиев ответил на вопросы представителей Иницитивы.

