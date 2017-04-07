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    Виталий Кличко посетит Азербайджан

    Посол: Он уже принял приглашение бакинской мэрии, идет подготовка визита

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан в ближайшее время намерен посетить мэр Киева Виталий Кличко. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

    По словам посла, В. Кличко  уже принял приглашение бакинской мэрии, идет подготовка по срокам и повестке визита.

    Также посол А. Мищенко заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен в 2017 году с официальным визитом посетить Украину.

    "На данный момент идет подготовка визита, а также согласование по линии администраций президентов обеих стран. Мы готовы принять президента Азербайджана", - заявил А. Мищенко.

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