Виталий Кличко посетит Азербайджан

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан в ближайшее время намерен посетить мэр Киева Виталий Кличко. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

По словам посла, В. Кличко уже принял приглашение бакинской мэрии, идет подготовка по срокам и повестке визита.

Также посол А. Мищенко заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен в 2017 году с официальным визитом посетить Украину.

"На данный момент идет подготовка визита, а также согласование по линии администраций президентов обеих стран. Мы готовы принять президента Азербайджана", - заявил А. Мищенко.