Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся в Баку делегацией под руководством министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках двусторонних соглашений, включая взаимную правовую помощь, обмен опытом, а также совместное противодействие организованной преступности.

Эйвазов поздравил Чифтчи с назначением на должность и поблагодарил за визит.

В свою очередь, турецкий министр высоко оценил стабильность и развитие Азербайджана, назвав Баку одним из самых красивых и безопасных городов мира.

На встрече принял участие посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.