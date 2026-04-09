Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
Внешняя политика
- 09 апреля, 2026
- 15:51
Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся в Баку делегацией под руководством министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.
Стороны обсудили сотрудничество в рамках двусторонних соглашений, включая взаимную правовую помощь, обмен опытом, а также совместное противодействие организованной преступности.
Эйвазов поздравил Чифтчи с назначением на должность и поблагодарил за визит.
В свою очередь, турецкий министр высоко оценил стабильность и развитие Азербайджана, назвав Баку одним из самых красивых и безопасных городов мира.
На встрече принял участие посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.
Последние новости
