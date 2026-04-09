    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью

    Внешняя политика
    09 апреля, 2026
    15:51
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью

    Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся в Баку делегацией под руководством министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.

    Стороны обсудили сотрудничество в рамках двусторонних соглашений, включая взаимную правовую помощь, обмен опытом, а также совместное противодействие организованной преступности.

    Эйвазов поздравил Чифтчи с назначением на должность и поблагодарил за визит.

    В свою очередь, турецкий министр высоко оценил стабильность и развитие Азербайджана, назвав Баку одним из самых красивых и безопасных городов мира.

    На встрече принял участие посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью
    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью

    Вилаят Эйвазов Мустафа Чифтчи Бирол Акгюн Турция Организованная преступность
    Azerbaijan, Türkiye discuss fight against organized crime

