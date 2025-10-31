Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Виктор Ляшко: Хаб в Украине обеспечит выход азербайджанских компаний на рынки Европы

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 10:30
    Виктор Ляшко: Хаб в Украине обеспечит выход азербайджанских компаний на рынки Европы

    Украинский народ благодарит Азербайджан за поддержку в гуманитарной области с момента полномасштабного вторжения России.

    Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на сессии "Двусторонние фармацевтические переговоры: от диалога к сотрудничеству - фармацевтический потенциал Украины и Азербайджана" в рамках 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex 2025).

    Министр призвал продолжать сотрудничество с Украиной, несмотря на продолжающуюся войну.

    "Мы хотим создать условия для выхода украинских компаний на местный рынок, а также хаб в Украине, который бы обеспечил выход азербайджанских компаний на рынки Европы", - отметил он.

    По словам Ляшко, сотрудничество Азербайджана и Украины в области медицины должно строиться на стратегическом партнерстве. "Когда взаимодействие строится именно как партнерство, мы находим точки соприкосновения, которые приносят пользу обеим странам - и Украине, и Азербайджану", - подчеркнул министр.

    Он также сообщил, что проведет встречи с министрами экономики и здравоохранения Азербайджана, в ходе которых будут обсуждены дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между Киевом и Баку.

    здравоохранение Виктор Ляшко Medinex 2025 Украина
