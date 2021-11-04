О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вике-Фрейберга: Помощь Азербайджана свидетельствует о солидарности в борьбе с пандемией

Вике-Фрейберга: Помощь Азербайджана свидетельствует о солидарности в борьбе с пандемией Помощь Азербайджана другим странам является свидетельством сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 15:33
Вике-Фрейберга: Помощь Азербайджана свидетельствует о солидарности в борьбе с пандемией

Помощь Азербайджана другим странам является свидетельством сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией.

Об этом Report заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Мы слышали сегодня выступление президента, который отметил важность поддержки международных усилий в процессах, которые происходят сегодня в мире, как например климатическая конференция в Глазго.

В ходе начавшего работу сегодня в Баку Глобального форума мы стали свидетелями выступлений важных лиц, таких как, например, главы ВОЗ и МВФ, которые отмечали важность вклада Азербайджана в борьбу с пандемией, в том числе выделение финансовой помощи для стран, нуждающихся в поддержке во время пандемии.

Эта помощь является свидетельством сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vike-Freiberga: Azerbaijan’s assistance indicates solidarity in fighting pandemic
Версия на азербайджанском языке Vike-Freyberqa: "Azərbaycanın yardımı pandemiya ilə mübarizədə həmrəylikdən xəbər verir"

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi