Вике-Фрейберга: Помощь Азербайджана свидетельствует о солидарности в борьбе с пандемией

Помощь Азербайджана другим странам является свидетельством сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией.

Помощь Азербайджана другим странам является свидетельством сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией.

Об этом Report заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Мы слышали сегодня выступление президента, который отметил важность поддержки международных усилий в процессах, которые происходят сегодня в мире, как например климатическая конференция в Глазго.

В ходе начавшего работу сегодня в Баку Глобального форума мы стали свидетелями выступлений важных лиц, таких как, например, главы ВОЗ и МВФ, которые отмечали важность вклада Азербайджана в борьбу с пандемией, в том числе выделение финансовой помощи для стран, нуждающихся в поддержке во время пандемии.

Эта помощь является свидетельством сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.