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Азербайджан и Австралия провели политические консультации 

Азербайджан и Австралия провели политические консультации  Азербайджан и Австралия провели политические консультации.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 01:23
Азербайджан и Австралия провели политические консультации 

1 мая в Баку прошел первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Австралийским Союзом.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а делегацию Австралийского Союза - заместитель секретаря Европейской группы министерства иностранных дел и торговли Род Брейзер.

В ходе политических консультаций состоялись обсуждения текущего состояния отношений между двумя странами, расширения сотрудничества и перспектив развития в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно проинформировал Рода Брейзера о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также процессе разминирования.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Avstraliya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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