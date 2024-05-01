Азербайджан и Малайзия обсудили развитие сотрудничества по ряду областей

Азербайджан и Малайзия обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной областях.

Азербайджан и Малайзия обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной областях.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, обсуждения прошли на встрече премьер-министра Али Асадова с президентом Сената Парламента Малайзии Датуком Мутангом Тагалом.

Было подчеркнуто, что обе страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем межпарламентского сотрудничества Азербайджана и Малайзии.

На встрече была подчеркнута важность проводимого в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу, высоко оценено участие в нем президента Сената Парламента Малайзии.