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Азербайджан и Малайзия обсудили развитие сотрудничества по ряду областей

Азербайджан и Малайзия обсудили развитие сотрудничества по ряду областей Азербайджан и Малайзия обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной областях.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 19:55
Азербайджан и Малайзия обсудили развитие сотрудничества по ряду областей

Азербайджан и Малайзия обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной областях.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, обсуждения прошли на встрече премьер-министра Али Асадова с президентом Сената Парламента Малайзии Датуком Мутангом Тагалом.

Было подчеркнуто, что обе страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем межпарламентского сотрудничества Азербайджана и Малайзии.

На встрече была подчеркнута важность проводимого в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу, высоко оценено участие в нем президента Сената Парламента Малайзии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Malayziya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib

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