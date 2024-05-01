Обсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией

Обсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Палаты депутатов итальянского парламента Джорджо Мюле, находящимся с визитом в нашей стране для участия в VI Форуме по межкультурному диалогу.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Подчеркнуто наличие широких перспектив для дальнейшего развития сотрудничества в экономике, торговле, энергетической безопасности, транспорте и коммуникациях, образовании, культуре и других сферах. Джейхун Байрамов подробно проинформировал Джорджо Мюле о нынешней ситуации в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также минной проблеме в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.