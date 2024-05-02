Украина пригласила Азербайджан​​​​​​​ принять участие в саммите мира

Украина пригласила Азербайджан принять участие в предстоящем саммите мира, проведение которого планируется в Швейцарии. Также Киев предложил Баку приобщиться к формуле мира.
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Она отметила, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил, что Баку активно примет участие в международной конференции по восстановлению Украины. Она пройдет в Берлине в июне этого года.
"От имени Украины я также пригласила Азербайджан принять участие в Саммите мира в Швейцарии и присоединиться к одному или нескольким пунктам украинской формулы мира президента Зеленского. Например, в вопросах энергетической безопасности или разминирования", - сказала она.