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Украина пригласила Азербайджан​​​​​​​ принять участие в саммите мира

Украина пригласила Азербайджан​​​​​​​ принять участие в саммите мира Украина пригласила Азербайджан принять участие в предстоящем саммите мира, проведение которого планируется в Швейцарии. Также Киев предложил Баку приобщиться к формуле мира.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 05:17
Украина пригласила Азербайджан​​​​​​​ принять участие в саммите мира

Украина пригласила Азербайджан принять участие в предстоящем саммите мира, проведение которого планируется в Швейцарии. Также Киев предложил Баку приобщиться к формуле мира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Facebook заместитель председателя Верховной рады Елены Кондратюк.

Она отметила, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил, что Баку активно примет участие в международной конференции по восстановлению Украины. Она пройдет в Берлине в июне этого года.

"От имени Украины я также пригласила Азербайджан принять участие в Саммите мира в Швейцарии и присоединиться к одному или нескольким пунктам украинской формулы мира президента Зеленского. Например, в вопросах энергетической безопасности или разминирования", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Azərbaycanı sülh sammitində iştiraka dəvət edib

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