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Замгоссекретаря США: Обсудили с помощником президента Азербайджана общие приоритеты и COP29

Замгоссекретаря США: Обсудили с помощником президента Азербайджана общие приоритеты и COP29 Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом азербайджано-американское партнерство, СОР29 и другие
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 04:41
Замгоссекретаря США: Обсудили с помощником президента Азербайджана общие приоритеты и COP29

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом азербайджано-американское партнерство, СОР29 и другие вопросы.

Как передает Report, об этом сообщил американский дипломат.

"Приветствовал сегодня помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева для обсуждения двустороннего партнерства США и Азербайджана, общих приоритетов, включая устойчивый и достойный мир в регионе и успешное проведение COP29", - отметил Дж.Басс.

Напомним, что помощник президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в США.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət katibinin müavini: Hikmət Hacıyevlə ümumi prioritetlər və COP29-u müzakirə etdik

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