Замгоссекретаря США: Обсудили с помощником президента Азербайджана общие приоритеты и COP29

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом азербайджано-американское партнерство, СОР29 и другие

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом азербайджано-американское партнерство, СОР29 и другие вопросы.

Как передает Report , об этом сообщил американский дипломат.

"Приветствовал сегодня помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева для обсуждения двустороннего партнерства США и Азербайджана, общих приоритетов, включая устойчивый и достойный мир в регионе и успешное проведение COP29", - отметил Дж.Басс.

Напомним, что помощник президента Хикмет Гаджиев находится с визитом в США.