В МИД Азербайджана обсудили с послом ОАЭ перспективы сотрудничества

Начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов принял посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Блуши.
Как передает
"Посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши встретился с главой Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Эльмаром Мамедовым, были обсуждены перспективы экономического сотрудничества между двумя странами в различных отраслях", - говорится в публикации в соцсети Х.
Отметим, что Мухаммад Аль Блуши возглавляет дипмиссию ОАЭ в Азербайджане с апреля 2022 года.