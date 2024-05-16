В МИД Азербайджана обсудили с послом ОАЭ перспективы сотрудничества

Начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов принял посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Блуши.

Начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов принял посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Блуши.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии ближневосточной страны.

"Посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши встретился с главой Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Эльмаром Мамедовым, были обсуждены перспективы экономического сотрудничества между двумя странами в различных отраслях", - говорится в публикации в соцсети Х.

Отметим, что Мухаммад Аль Блуши возглавляет дипмиссию ОАЭ в Азербайджане с апреля 2022 года.