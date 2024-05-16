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В МИД Азербайджана обсудили с послом ОАЭ перспективы сотрудничества

В МИД Азербайджана обсудили с послом ОАЭ перспективы сотрудничества Начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов принял посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Блуши.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 23:14
В МИД Азербайджана обсудили с послом ОАЭ перспективы сотрудничества

Начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов принял посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Блуши.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии ближневосточной страны.

"Посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши встретился с главой Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Эльмаром Мамедовым, были обсуждены перспективы экономического сотрудничества между двумя странами в различных отраслях", - говорится в публикации в соцсети Х.

Отметим, что Мухаммад Аль Блуши возглавляет дипмиссию ОАЭ в Азербайджане с апреля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке XİN-in idarə rəisi BƏƏ səfiri ilə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

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