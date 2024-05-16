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Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-премьером Эфиопии

Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-премьером Эфиопии Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял заместителя премьер-министра Эфиопии Темесгена Тируне.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 22:39
Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-премьером Эфиопии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял заместителя премьер-министра Эфиопии Темесгена Тируне.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети посол Эфиопии в Турции и Азербайджане Адам Мохамед Махмуд.

"Вице-премьер Темесген Тируне и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили различные двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны подчеркнули важность продолжения расширения и без того крепких отношений между двумя странами во всех сферах сотрудничества", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что на встрече была "подтверждена приверженность обеих стран укреплению партнерских отношений и расширению сотрудничества в различных сферах".

"Были согласованы усилия для изучения новых возможностей сотрудничества и его укрепления на основе дружбы и доверия между двумя странами. Стороны выразили решимость вывести партнерские отношения на новый уровень", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Efiopiyanın baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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