О нас

Выступление сотрудника АП Азербайджана на мероприятии С24 распространено в качестве официального документа ООН

Выступление сотрудника АП Азербайджана на мероприятии С24 распространено в качестве официального документа ООН Выступление сотрудника отдела по вопросам внешней политики Администрации президента (АП) Азербайджана Фарида Солтанова на региональном мероприятии Специального комитета - C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониа
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 21:11
Выступление сотрудника АП Азербайджана на мероприятии С24 распространено в качестве официального документа ООН

Выступление сотрудника отдела по вопросам внешней политики Администрации президента (АП) Азербайджана Фарида Солтанова на региональном мероприятии Специального комитета - C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, опубликовано в качестве официального документа ООН.

Как сообщает Report, в ходе своего выступления Ф.Солтанов рассказал об активном участии и вкладе Азербайджана в Движение неприсоединения (ДН), в котором наша страна председательствовала в 2019-2023 годах и в настоящее время является членом "Тройки".

Он рассказал, что в период председательства в Движении Азербайджан поощрял принципы многосторонности, а также инициировал создание парламентской, молодежной и женской сетей в рамках ДН.

Ф.Солтанов также довел до внимания участников мероприятия обеспокоенность Азербайджана продолжающимся колониализмом в XXI веке и ростом тенденций новых проявлений колониализма.

Отметим, что это первое участие Азербайджана на заседании Специального комитета - C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Soltanovun C24-ün regional tədbirindəki çıxışı BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb

Другие новости из категории

На конференции Спецкомитета ООН по деколонизации озвучено очередное требование к Франции
На конференции Спецкомитета ООН по деколонизации озвучено очередное требование к Франции
16 мая 2024 г. 21:16
Состоялся официальный прием по случаю 30-летия дипотношений между Азербайджаном и Латвией
ФотоСостоялся официальный прием по случаю 30-летия дипотношений между Азербайджаном и Латвией
16 мая 2024 г. 21:13
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
16 мая 2024 г. 20:43
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
16 мая 2024 г. 20:40
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для прессы
16 мая 2024 г. 20:35
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
16 мая 2024 г. 20:32
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
16 мая 2024 г. 20:27
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
16 мая 2024 г. 20:23
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
16 мая 2024 г. 20:21
Эрдоган: Работы по возобновлению железной дороги Баку-Тбилиси-Карс продолжаются
Эрдоган: Работы по возобновлению железной дороги Баку-Тбилиси-Карс продолжаются
16 мая 2024 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi