Выступление сотрудника АП Азербайджана на мероприятии С24 распространено в качестве официального документа ООН

Выступление сотрудника отдела по вопросам внешней политики Администрации президента (АП) Азербайджана Фарида Солтанова на региональном мероприятии Специального комитета - C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониа

Выступление сотрудника отдела по вопросам внешней политики Администрации президента (АП) Азербайджана Фарида Солтанова на региональном мероприятии Специального комитета - C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, опубликовано в качестве официального документа ООН.

Как сообщает Report, в ходе своего выступления Ф.Солтанов рассказал об активном участии и вкладе Азербайджана в Движение неприсоединения (ДН), в котором наша страна председательствовала в 2019-2023 годах и в настоящее время является членом "Тройки".

Он рассказал, что в период председательства в Движении Азербайджан поощрял принципы многосторонности, а также инициировал создание парламентской, молодежной и женской сетей в рамках ДН.

Ф.Солтанов также довел до внимания участников мероприятия обеспокоенность Азербайджана продолжающимся колониализмом в XXI веке и ростом тенденций новых проявлений колониализма.

Отметим, что это первое участие Азербайджана на заседании Специального комитета - C24, созданного для реализации Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.