Состоялся официальный прием по случаю 30-летия дипотношений между Азербайджаном и Латвией

Посольство Азербайджана в Латвии организовало официальный прием, посвященный 28 мая - Дню независимости Азербайджана - и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Мероприятие прошло в расположенном в историческом центре Риги зн

Посольство Азербайджана в Латвии организовало официальный прием, посвященный 28 мая - Дню независимости Азербайджана - и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Мероприятие прошло в расположенном в историческом центре Риги знаменитом Доме Черноголовых, который является памятником архитектуры XIV века и одной из главных достопримечательностей столицы.

Как сообщили Report в посольстве, выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов рассказал об истории создания первого в мусульманском мире парламентского светского государства - Азербайджанской Демократической Республики. Он подчеркнул, что в 1918 году стала реальностью мечта азербайджанского народа о независимости, добавив, что за 23 месяца существования республики удалось добиться значительных успехов.

Посол отметил, что благодаря неустанной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева азербайджанский народ успешно вышел из сложных испытаний эпохи, были заложены основы национальной стратегии развития страны. В результате Победы в Отечественной войне и локальных антитеррористических мероприятий азербайджанской армии под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны.

Эльнур Султанов проинформировал гостей о мирных инициативах Азербайджана в постконфликтный период, проведении в Баку конференции COP29 в ноябре этого года, "зеленой" повестке дня, вкладе Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, роли страны в реализации проектов по созданию трансрегиональных транспортных коридоров, содействии диалогу между культурами и религиями.

Говоря о том, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, у истоков которых стоял общенациональный лидер Гейдар Алиев, посол сказал, что в настоящее время отношения между двумя странами находятся на уровне стратегического партнерства. Он особо отметил роль взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, которые вносят значимый вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе передал искренние поздравления с Днем независимости и 30-летием установления дипломатических отношений. Он отметил важность взаимных визитов и наличие потенциала для укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Армандс Краузе также поздравил азербайджанский народ по случаю восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета, подчеркнув, что Азербайджан играет ведущую роль в регионе.

Мероприятие продолжилось культурной программой.

В рамках приема была организована выставка фотографий, отражающих 30-летнюю историю установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией.

В завершении гостям были предложены вкусные блюда богатой национальной кухни.

Перед официальным приемом в Музее декоративного искусства и дизайна в Риге впервые прошла выставка азербайджанских ковров "Генетический код памяти. Азербайджанские ковры", организованная посольством и ОАО "Азерхалча".