Вице-спикер Грузии назначен руководителем межпарламентской дружественной группы

Вице-спикер грузинского парламента Кахабер Кучава назначен новым руководителем грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании законодательного органа.

Назначенный в ноябре этого года вице-спикером парламента К.Кучава является членом группы с 2017 года.

В группе представлены 62 депутата грузинского парламента.

Отметим, что в грузинском парламенте руководителем грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы был прежний вице-спикер Звиад Дзидзигури. После непринятия 14 ноября в парламенте закона, предусматривающего переход к пропорциональной избирательной системе, он отказался от всех занимаемых в законодательном органе должностей.

З.Дзидзигури с ноября 2016 года был зампредом парламента, а с марта 2017 года - руководителем грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы.