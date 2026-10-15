Вице-президент Вьетнама: Азербайджан вносит вклад в развитие диалога и сотрудничества

Вьетнам высоко оценивает вклад Азербайджана в развитие диалога и сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящем в Баку.

По ее словам, СВМДА играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в Азии.

"Принятие Бакинской декларации будет способствовать инклюзивности, цифровизации, всеобщему благополучию, а также развитию СВМДА. На фоне серьезных изменений в глобальной и региональной обстановке мы должны активизировать свою деятельность и демонстрировать ответственное сотрудничество", - отметила она.

Во Тхи Ань Суан подчеркнула, что Вьетнам выступает за диалог как способ урегулирования конфликтов в мире.

"Нам необходимо расширять сотрудничество с Азией, укреплять связи в сферах технологий, культуры, транспорта и других областях, а также активизировать контакты для развития гуманитарных обменов", - добавила вице-президент.