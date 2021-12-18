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Вице-президент Турции: Нормализация отношений будет зависеть от шагов Армении

Вице-президент Турции: Нормализация отношений будет зависеть от шагов Армении “На прошлой неделе состоялось первое заседание предложенной нами совместно с Азербайджаном платформы регионального сотрудничества в формате “3+3” для установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы искренне стремимся к нормализации не то
Внешняя политика
18 декабря 2021 г. 13:11
Вице-президент Турции: Нормализация отношений будет зависеть от шагов Армении
Фуат Октай

“На прошлой неделе состоялось первое заседание предложенной нами совместно с Азербайджаном платформы регионального сотрудничества в формате “3+3” для установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы искренне стремимся к нормализации не только турецко-армянских отношений, но и во всем регионе”.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

"Естественно, что этот процесс будет осуществляться с осторожностью и в тесном контакте с Азербайджаном, в зависимости от шагов, которые предпримет Армения. Нашим искренним желанием и впредь будет всестороннее сотрудничество для установления на Кавказе устойчивого мира, спокойствия и благополучия”, - подчеркнул вице-президент.

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Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay: “Münasibətlərin normallaşması Ermənistanın atacağı addımlardan asılı olacaq”

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