Вице-президент Турции: Нормализация отношений будет зависеть от шагов Армении

“На прошлой неделе состоялось первое заседание предложенной нами совместно с Азербайджаном платформы регионального сотрудничества в формате “3+3” для установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы искренне стремимся к нормализации не то

“На прошлой неделе состоялось первое заседание предложенной нами совместно с Азербайджаном платформы регионального сотрудничества в формате “3+3” для установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы искренне стремимся к нормализации не только турецко-армянских отношений, но и во всем регионе”.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

"Естественно, что этот процесс будет осуществляться с осторожностью и в тесном контакте с Азербайджаном, в зависимости от шагов, которые предпримет Армения. Нашим искренним желанием и впредь будет всестороннее сотрудничество для установления на Кавказе устойчивого мира, спокойствия и благополучия”, - подчеркнул вице-президент.