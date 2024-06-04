Президент Азербайджана: Мы активно работаем также и с малыми островными развивающимися государствами

"Мы активно работаем также и с малыми островными развивающимися государствами и планируем создать специальный фонд для их поддержки".

"Мы активно работаем также и с малыми островными развивающимися государствами и планируем создать специальный фонд для их поддержки".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Если климатические изменения являются проблемой здесь, в Азербайджане, то они представляют угрозу существованию этих островных государств. Мы серьезно относимся к этому вопросу", - добавил глава государства.