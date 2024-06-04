Председатель парламента Кыргызстана посетил могилу великого лидера и Аллею шехидов

4 июня находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

4 июня находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, на Аллее почетного захоронения члены делегации возложили венок к могиле общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и почтили его память.

Затем члены делегации парламента Кыргызстана посетили Аллею шехидов, где почтили память героев, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к памятнику “Вечный огонь”.

Гостям была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в нашем городе работах по благоустройству.