О нас

Али Асадов принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Али Асадов принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске в качестве гостя.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 12:40
Али Асадов принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске в качестве гостя.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Выступив на заседании, Али Асадов отметил, что Азербайджан поддерживает тесные связи в двустороннем формате с государствами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Ярким свидетельством тому служит доверительный и интенсивный политический диалог на высшем уровне. С начала текущего года Азербайджан с государственными визитами посетили президенты Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, а президент Азербайджана посетил с рабочим визитом Россию", - сказал премьер.

Асадов подчеркнул, что с каждой из стран-партнеров у Азербайджана наработана весьма солидная двусторонняя договорно-правовая база, которая обеспечивает поступательное развитие взаимоотношений по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества.

Назвав торгово-экономическую сферу приоритетным направлением взаимодействия, Асадов отметил, что по итогам 2023 года товарооборот Азербайджана с партнерами по ЕАЭС увеличился почти на 9%.

Подчеркнуто, что во исполнение поручений глав государств по линии правительств в двустороннем формате прорабатываются различные варианты реализации еще неиспользованного потенциала торгово-экономического сотрудничества.

Указав на хорошую динамику инвестиционного взаимодействия, премьер-министр отметил, что на повестке целый ряд новых двусторонних инвестиционных проектов, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Коснувшись сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, Асадов подчеркнул, что усилия Азербайджана сегодня направлены на усиление транзитного потенциала страны и увеличению грузопотока по международным коридорам, проходящим по ее территории.

Благодаря надежной и современной транспортной инфраструктуре Азербайджан вносит свой вклад в развитие международных транспортных коридоров, в частности МТК Север-Юг и Восток-Запад.

Подчеркнув актуальность сотрудничества в области зеленой энергетики и борьбы с последствиями изменения климата, премьер проинформировал участников заседания об успешно реализуемых Азербайджаном проектах в сфере возобновляемых энергоресурсов.

Отмечено, что с партнерами по ЕАЭС Азербайджан также сотрудничает в многостороннем формате в рамках региональных и международных организаций.

"Считаю уместным отметить площадку СНГ, где наши страны, будучи его членами, эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений", - добавил Асадов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani PM attends meeting of Eurasian Intergovernmental Council in Minsk
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Minskdə Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi