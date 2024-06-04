Али Асадов принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске в качестве гостя.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске в качестве гостя.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Выступив на заседании, Али Асадов отметил, что Азербайджан поддерживает тесные связи в двустороннем формате с государствами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Ярким свидетельством тому служит доверительный и интенсивный политический диалог на высшем уровне. С начала текущего года Азербайджан с государственными визитами посетили президенты Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, а президент Азербайджана посетил с рабочим визитом Россию", - сказал премьер.

Асадов подчеркнул, что с каждой из стран-партнеров у Азербайджана наработана весьма солидная двусторонняя договорно-правовая база, которая обеспечивает поступательное развитие взаимоотношений по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества.

Назвав торгово-экономическую сферу приоритетным направлением взаимодействия, Асадов отметил, что по итогам 2023 года товарооборот Азербайджана с партнерами по ЕАЭС увеличился почти на 9%.

Подчеркнуто, что во исполнение поручений глав государств по линии правительств в двустороннем формате прорабатываются различные варианты реализации еще неиспользованного потенциала торгово-экономического сотрудничества.

Указав на хорошую динамику инвестиционного взаимодействия, премьер-министр отметил, что на повестке целый ряд новых двусторонних инвестиционных проектов, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Коснувшись сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, Асадов подчеркнул, что усилия Азербайджана сегодня направлены на усиление транзитного потенциала страны и увеличению грузопотока по международным коридорам, проходящим по ее территории.

Благодаря надежной и современной транспортной инфраструктуре Азербайджан вносит свой вклад в развитие международных транспортных коридоров, в частности МТК Север-Юг и Восток-Запад.

Подчеркнув актуальность сотрудничества в области зеленой энергетики и борьбы с последствиями изменения климата, премьер проинформировал участников заседания об успешно реализуемых Азербайджаном проектах в сфере возобновляемых энергоресурсов.

Отмечено, что с партнерами по ЕАЭС Азербайджан также сотрудничает в многостороннем формате в рамках региональных и международных организаций.

"Считаю уместным отметить площадку СНГ, где наши страны, будучи его членами, эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений", - добавил Асадов.