Президент Азербайджана: К концу 2027 года мы получим 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов

К концу 2027 года мы получим 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов. Это вполне реальная цифра, и это лишь начало.

К концу 2027 года мы получим 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов. Это вполне реальная цифра, и это лишь начало.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Подчеркнув, что освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом, глава государства отметил: "После освобождения этих территорий в ноябре 2020 года мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт. В течение трех-пяти лет мы доведем эту цифру до 500 мегаватт. То есть 1 гигаватт возобновляемой энергии позволит нам сэкономить 500 млн кубометров газа, в которых рынок нуждается и будет нуждаться".