Инам Керимов: Мы особо ценим взаимоотношения с тюркским миром в сфере судебной системы

Азербайджан придает особое значение взаимоотношениям с тюркским миром в сфере судебной системы.

Азербайджан придает особое значение взаимоотношениям с тюркским миром в сфере судебной системы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Судебно-правового совета Инам Керимов на сегодняшней церемонии открытия международной конференции "Цифровизация и интеграция в правоохранительной деятельности тюркских государств" в Баку.

Он отметил, что мероприятия с участием различных органов стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) стали традицией: "Тюркский мир охватывает территорию, на которой проживает более 200 миллионов людей. Тюркские народы объединяет общая культура, обычаи, традиции, национально-духовные и религиозные ценности, исторические корни, этнические связи, и эти факторы являются основой взаимоэффективной деятельности".

И.Керимов напомнил, что в октябре прошлого года в Шуше была подписана Шушинская декларация о создании Конференции верховных судов тюркских государств: "Это открыло новую страницу в отношениях между судебными системами наших стран. Также недавно в турецком Стамбуле состоялась II встреча председателей Судебно-правовых советов стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств, принято решение создать новую сеть и в следующем году провести мероприятие в Азербайджане".