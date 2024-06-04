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Кямран Алиев: Обмен опытом между прокурорами стран ОТГ в области современных технологий важен

Кямран Алиев: Обмен опытом между прокурорами стран ОТГ в области современных технологий важен Обмен опытом между прокурорами, судьями и специалистами из тюркских государств в области использования современных технологий имеет важное значение.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 11:50
Кямран Алиев: Обмен опытом между прокурорами стран ОТГ в области современных технологий важен

Обмен опытом между прокурорами, судьями и специалистами из тюркских государств в области использования современных технологий имеет важное значение.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на открытии в Баку международной конференции "Цифровизация и интеграция в правоприменительной деятельности тюркских государств".

Генпрокурор напомнил, фундамент Организации тюркских государств был заложен в 2009 году Нахчыванским соглашением. С тех пор организация служит укреплению экономических, политических и культурных связей между тюркскими государствами.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Türk dövlətlərinin müasir texnologiyalardan istifadə ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparması mühümdür

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