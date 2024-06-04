Президент: Как страна-организатор COP29, мы очень хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей

Как страна-организатор COP29, мы очень хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели, состоявшихся 4 июня в Бакинском Экспо-центре.
Подчеркнув, что наша страна также ощущает влияние климатических изменений, уровень Каспийского моря с каждым годом снижается, президент Азербайджана отметил: "Реки, впадающие в Каспийское море, берут начало в других странах. Мы не несем никакой ответственности за это стихийное бедствие. Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы сделаем все возможное, чтобы построить новые плотины и коллекторы".