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Президент: Как страна-организатор COP29, мы очень хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей

Президент: Как страна-организатор COP29, мы очень хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей Как страна-организатор COP29, мы очень хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 12:01
Президент: Как страна-организатор COP29, мы очень хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей

Как страна-организатор COP29, мы очень хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели, состоявшихся 4 июня в Бакинском Экспо-центре.

Подчеркнув, что наша страна также ощущает влияние климатических изменений, уровень Каспийского моря с каждым годом снижается, президент Азербайджана отметил: "Реки, впадающие в Каспийское море, берут начало в других странах. Мы не несем никакой ответственности за это стихийное бедствие. Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы сделаем все возможное, чтобы построить новые плотины и коллекторы".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29-a ev sahibliyi edən ölkə kimi bu məsuliyyətli vəzifənin üstünlüklərini və çətinliklini çox yaxşı dərk edirik

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