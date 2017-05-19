Вице-президент ПА ОБСЕ назначен председателем румыно-азербайджанской межправительственной группы дружбы

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Бухарест. 19 мая. REPORT.AZ/ В парламенте Румынии утвержден новый состав группы дружбы с Азербайджаном.

Как передает восточноевропейское бюро Report, румыно-азербайджанская межправительственная группа дружбы состоит из членов Сената и Палаты депутатов. В состав группы из 10 человек включены представители всех входящих в парламент страны политический партий.

Руководить румыно-азербайджанской межправительственной группой дружбы будет вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Паул Виктор Добре. На прошлогоднем 25-м ежегодном заседании ПА ОБСЕ П. Добре был избран вице-президентом структуры сроком на 1 год. 65-летний инженер П. Добре является членом Национально-либеральной партии Румынии, с 2000 года является членом Палаты депутатов страны.

Напомним, что 11 декабря 2016 года в Румынии прошли очередные парламентские выборы.

Бывшим председателем румыно-азербайджанской межправительственной группы дружбы был Юлиан Янки.