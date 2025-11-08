Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 12:43
Заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум 8 ноября прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь гостя был выстроен почетный караул.
Шейха Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель министра обороны Агиль Гурбанов и другие официальные лица.
