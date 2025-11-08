Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:43
    Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан

    Заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум 8 ноября прибыл с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь гостя был выстроен почетный караул.

    Шейха Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель министра обороны Агиль Гурбанов и другие официальные лица.

