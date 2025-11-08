BƏƏ Baş nazirinin müavini Azərbaycana gəlib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 12:36
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Baş nazirinin müavini və müdafiə naziri, Dubayın vəliəhdi Şeyx Hamdan bin Məhəmməd bin Raşid Əl Maktum noyabrın 8-də Azərbaycana səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.
Şeyx Hamdan bin Məhəmməd bin Raşid Əl Maktumu Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev, müdafiə nazirinin müavini – Baş direktor Aqil Qurbanov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Son xəbərlər
12:57
"Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədiXarici siyasət
12:57
Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadırDaxili siyasət
12:56
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirirBiznes
12:56
Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdiDaxili siyasət
12:55
Foto
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:53
Aydın Kərimov: Şuşada yaxın 2 ay ərzində 3-cü yaşayış kompleksinin inşasına başlanılacaqDaxili siyasət
12:52
Video
Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
12:48
ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilibDigər ölkələr
12:41
Foto