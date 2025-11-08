İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    BƏƏ Baş nazirinin müavini Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:36
    BƏƏ Baş nazirinin müavini Azərbaycana gəlib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Baş nazirinin müavini və müdafiə naziri, Dubayın vəliəhdi Şeyx Hamdan bin Məhəmməd bin Raşid Əl Maktum noyabrın 8-də Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Şeyx Hamdan bin Məhəmməd bin Raşid Əl Maktumu Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev, müdafiə nazirinin müavini – Baş direktor Aqil Qurbanov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hərbi parad Azərbaycan
    Foto
    Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан
    Foto
    UAE Deputy PM arrives in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:57

    "Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədi

    Xarici siyasət
    12:57

    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Daxili siyasət
    12:56

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    12:56

    Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdi

    Daxili siyasət
    12:55
    Foto

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:53

    Aydın Kərimov: Şuşada yaxın 2 ay ərzində 3-cü yaşayış kompleksinin inşasına başlanılacaq

    Daxili siyasət
    12:52
    Video

    Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    12:48

    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti