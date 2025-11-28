Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

Казахстан нацелен на укрепление культурно-информационного сотрудничества между странами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на 7-ом заседании министров и высоких должностных лиц по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Одним из важных инструментов, чтобы наши народы ближе узнавали друг друга, является создание совместных информационных, медийных и культурных проектов. Это сериалы о различных национальностях наших стран, о народах, культурах, обычаях, которые у нас общие, а также о наших достопримечательностях, туристических и культурных объектах", - подчеркнул он.

Особое внимание, по словам вице-министра, уделяется созданию анимационных проектов на тюркских языках. Это важно для подрастающего поколения, чтобы показать молодым людям единство тюркоязычного пространства, братские связи и общие исторические корни.

Искаков сообщил, что Министерство культуры и информации Казахстана предложило провести следующий саммит министров информации и органов медиа стран ОТГ в городе Астана.

"На нем мы планируем не только обсудить общие вопросы, но и пригласить руководителей медиа-организаций наших тюркоязычных стран. Цель - обсуждать и заключать конкретные проекты, обмениваться опытом и контентом, а также формировать общую повестку по противодействию фейк-ньюсу и недостоверной информации", - пояснил он.

Вице-министр подчеркнул, что на уровне государств- членов ОТГ сотрудничество уже эффективно выстроено, но важно развивать аналогичное взаимодействие на уровне медиа-организаций, телеканалов и информационных агентств.