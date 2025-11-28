Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 12:00
    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Казахстан нацелен на укрепление культурно-информационного сотрудничества между странами Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на 7-ом заседании министров и высоких должностных лиц по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    "Одним из важных инструментов, чтобы наши народы ближе узнавали друг друга, является создание совместных информационных, медийных и культурных проектов. Это сериалы о различных национальностях наших стран, о народах, культурах, обычаях, которые у нас общие, а также о наших достопримечательностях, туристических и культурных объектах", - подчеркнул он.

    Особое внимание, по словам вице-министра, уделяется созданию анимационных проектов на тюркских языках. Это важно для подрастающего поколения, чтобы показать молодым людям единство тюркоязычного пространства, братские связи и общие исторические корни.

    Искаков сообщил, что Министерство культуры и информации Казахстана предложило провести следующий саммит министров информации и органов медиа стран ОТГ в городе Астана.

    "На нем мы планируем не только обсудить общие вопросы, но и пригласить руководителей медиа-организаций наших тюркоязычных стран. Цель - обсуждать и заключать конкретные проекты, обмениваться опытом и контентом, а также формировать общую повестку по противодействию фейк-ньюсу и недостоверной информации", - пояснил он.

    Вице-министр подчеркнул, что на уровне государств- членов ОТГ сотрудничество уже эффективно выстроено, но важно развивать аналогичное взаимодействие на уровне медиа-организаций, телеканалов и информационных агентств.

    Казахстан ОТГ Астана медиа СМИ
    Nazir müavini: TDT ölkələri media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməlidir

    Последние новости

    12:36

    В Азербайджане готовят механизм страхования заемщиков от потери работы

    Финансы
    12:33

    ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран региона

    Финансы
    12:30

    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    Происшествия
    12:28

    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Социальная защита
    12:21

    Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсии

    Социальная защита
    12:17

    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната

    Наука и образование
    12:09

    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    Другие страны
    12:05
    Видео

    На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

    Происшествия
    12:00

    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Внешняя политика
    Лента новостей