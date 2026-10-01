Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Вернон Коакер: Лондон и Баку продолжат углублять оборонное сотрудничество

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 15:14
    Вернон Коакер: Лондон и Баку продолжат углублять оборонное сотрудничество

    Великобритания намерена продолжить углубление оборонного сотрудничества с Азербайджаном в рамках стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимном уважении.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Вернон Коакер в видеообращении, опубликованном британским посольством в соцсети Х.

    "Я нахожусь в Азербайджане для углубления оборонного сотрудничества с ценным партнером, продолжая работу, начатую во время моего первого визита в декабре 2025 года", - сказал он.

    По его словам, в рамках визита он вновь встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с представителями азербайджанских министерств.

    "В условиях все более неопределенного и опасного мира наше партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении, становится как никогда важным. Наше стратегическое партнерство позволит углубить сотрудничество в наиболее значимых сферах - экономическом росте, безопасности и инновациях", - отметил министр.

    Он также отметил, что оборонная промышленность Великобритании находится в авангарде инноваций.

    "Я горжусь тем, что делегация из 18 британских компаний впервые принимает участие в оборонной выставке Азербайджана на стенде Министерства обороны Великобритании", - сказал Коакер.

    "Я уезжаю с уверенностью и оптимизмом, что мы продолжим и далее углублять наше оборонное сотрудничество", - добавил он.

    Отметим, что министр обороны Великобритании Лорд Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.

    Вернон Коакер Международная военная выставка ADEX-2026 Великобритания
    Vernon Koaker: London və Bakı müdafiə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə davam edəcək
    Vernon Coaker: London and Baku to continue deepening defence cooperation
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