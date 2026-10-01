Вернон Коакер: Лондон и Баку продолжат углублять оборонное сотрудничество

Великобритания намерена продолжить углубление оборонного сотрудничества с Азербайджаном в рамках стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимном уважении.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Вернон Коакер в видеообращении, опубликованном британским посольством в соцсети Х.

"Я нахожусь в Азербайджане для углубления оборонного сотрудничества с ценным партнером, продолжая работу, начатую во время моего первого визита в декабре 2025 года", - сказал он.

По его словам, в рамках визита он вновь встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с представителями азербайджанских министерств.

"В условиях все более неопределенного и опасного мира наше партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении, становится как никогда важным. Наше стратегическое партнерство позволит углубить сотрудничество в наиболее значимых сферах - экономическом росте, безопасности и инновациях", - отметил министр.

Он также отметил, что оборонная промышленность Великобритании находится в авангарде инноваций.

"Я горжусь тем, что делегация из 18 британских компаний впервые принимает участие в оборонной выставке Азербайджана на стенде Министерства обороны Великобритании", - сказал Коакер.

"Я уезжаю с уверенностью и оптимизмом, что мы продолжим и далее углублять наше оборонное сотрудничество", - добавил он.

Отметим, что министр обороны Великобритании Лорд Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.