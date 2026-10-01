Вернон Коакер: Лондон и Баку продолжат углублять оборонное сотрудничество
- 01 октября, 2026
- 15:14
Будьте в курсе главных новостей!
Великобритания намерена продолжить углубление оборонного сотрудничества с Азербайджаном в рамках стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимном уважении.
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Вернон Коакер в видеообращении, опубликованном британским посольством в соцсети Х.
"Я нахожусь в Азербайджане для углубления оборонного сотрудничества с ценным партнером, продолжая работу, начатую во время моего первого визита в декабре 2025 года", - сказал он.
По его словам, в рамках визита он вновь встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с представителями азербайджанских министерств.
"В условиях все более неопределенного и опасного мира наше партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении, становится как никогда важным. Наше стратегическое партнерство позволит углубить сотрудничество в наиболее значимых сферах - экономическом росте, безопасности и инновациях", - отметил министр.
Он также отметил, что оборонная промышленность Великобритании находится в авангарде инноваций.
"Я горжусь тем, что делегация из 18 британских компаний впервые принимает участие в оборонной выставке Азербайджана на стенде Министерства обороны Великобритании", - сказал Коакер.
"Я уезжаю с уверенностью и оптимизмом, что мы продолжим и далее углублять наше оборонное сотрудничество", - добавил он.
Отметим, что министр обороны Великобритании Лорд Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.
During his 2nd visit to Azerbaijan, 🇬🇧 @DefenceHQ Minister @Vernon_Coaker met 🇦🇿 officials to discuss how our countries can expand cooperation. Together, we are building a stronger partnership that supports security, drives innovation and creates opportunities for both 🇬🇧 & 🇦🇿. https://t.co/yXYqmR3Z6v— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) October 1, 2026