Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Вэнс: США открывают новую страницу отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:17
    Вэнс: США открывают новую страницу отношений с Азербайджаном

    США открывают открыть новую страницу отношений с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Мы хотели приехать сегодня, чтобы выразить признательность за эту дружбу, а также действительно перевернуть страницу и открыть новую главу. Я думаю, что при лидерстве президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева здесь, в Азербайджане, отношения станут еще более крепкими и успешными", - сказал он.

    Вэнс также передал наилучшие пожелания от президента США лично президенту Азербайджана, подчеркнув, что на протяжении долгого времени это партнерство и дружба оставались недооцененными, хотя имеют очень важное значение для США.

    "Я считаю, что это партнерство Соединенных Штатов и Азербайджана приведет к большему миру и процветанию в регионе. Оно обеспечит более широкий доступ к большему числу рынков для работников Соединенных Штатов Америки и в целом создаст значительно лучший мир, в котором люди взаимодействуют друг с другом через торговлю, а не через конфликты", - подчеркнул Вэнс.

    "Я также с гордостью объявляю, что, как мне кажется, я был одним из первых, кто пролетел над "Маршрутом Трампа", которая соединит две части Азербайджана (с Нахчыванской Автономной республикой - ред). Мы надеемся, что это будет способствовать развитию экономического сотрудничества, взаимодействию в сфере природных ресурсов и критически важных минералов и поможет закрепить это историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул вице-президент США.

    Он добавил, что одной из важнейших вещей, которые предотвращают конфликты и войны, является культурный обмен между народами, совместная работа и создание общего процветания вместо противостояния.

    Vens: ABŞ Azərbaycanla münasibətlərdə yeni səhifə açır
    Vance says US intends to turn the page in relations with Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    19:29

    Азербайджан увеличил импорт ПВХ из США более чем в 4 раза

    Бизнес
    19:27

    Вэнс: Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан

    Другие
    19:25

    Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг Азербайджана

    Внешняя политика
    19:24

    Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороны

    Внешняя политика
    19:24

    Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан несколько новых катеров

    Другие
    19:23

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:23

    Каллас: ЕС должен выдвинуть свои требования к РФ в рамках урегулирования в Украине

    Другие страны
    19:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан и США будут сотрудничать в антитеррористических операциях

    Внешняя политика
    19:20

    Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению

    Внешняя политика
    Лента новостей