Вэнс: США открывают новую страницу отношений с Азербайджаном

США открывают открыть новую страницу отношений с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы хотели приехать сегодня, чтобы выразить признательность за эту дружбу, а также действительно перевернуть страницу и открыть новую главу. Я думаю, что при лидерстве президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева здесь, в Азербайджане, отношения станут еще более крепкими и успешными", - сказал он.

Вэнс также передал наилучшие пожелания от президента США лично президенту Азербайджана, подчеркнув, что на протяжении долгого времени это партнерство и дружба оставались недооцененными, хотя имеют очень важное значение для США.

"Я считаю, что это партнерство Соединенных Штатов и Азербайджана приведет к большему миру и процветанию в регионе. Оно обеспечит более широкий доступ к большему числу рынков для работников Соединенных Штатов Америки и в целом создаст значительно лучший мир, в котором люди взаимодействуют друг с другом через торговлю, а не через конфликты", - подчеркнул Вэнс.

"Я также с гордостью объявляю, что, как мне кажется, я был одним из первых, кто пролетел над "Маршрутом Трампа", которая соединит две части Азербайджана (с Нахчыванской Автономной республикой - ред). Мы надеемся, что это будет способствовать развитию экономического сотрудничества, взаимодействию в сфере природных ресурсов и критически важных минералов и поможет закрепить это историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул вице-президент США.

Он добавил, что одной из важнейших вещей, которые предотвращают конфликты и войны, является культурный обмен между народами, совместная работа и создание общего процветания вместо противостояния.