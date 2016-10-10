Венгерский эксперт: Азербайджан важен для диверсификации энергоресурсов

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Венгрией очень хорошие. Между странами был совершен ряд двусторонних визитов на высоком уровне. Это является ясным показателем интенсивности наших связей".

Об этом Report заявил заместитель генерального директора Института международных связей и торговли Венгрии Ласло Ваша (Laszlo Vasa).

Он также добавил, что Венгрия, как член Евросоюза и Вышеградской четверки, заинтересована в расширении связей со странами Восточного партнерства. Эксперт также отметил важность Азербайджана для диверсификации источников энергии.

Отметив отсутствие каких-либо проблем между Венгрией и Азербайджаном, Л.Ваша также подчеркнул важность взаимных инвестиций.

Л.Ваша также прокомментировал отказ признать так называемый "геноцид армян" со стороны парламента Венгрии. Замдиректора Института согласился с мнением, что этот вопрос должен быть рассмотрен историками, а не политиками, и также добавил, что среди западных ученых и СМИ присутствует проармянская позиция: "Но Венгрия не среди них. Этот вопрос не стоит в повестке венгерского общества".

Комментируя вопрос мигрантов и возможность выхода Венгрии из ЕС вслед за Великобританией, эксперт сказал, что Венгрия, наоборот, выступает за членство в ЕС: "Мы просто защищаем шенгенскую зону. Мы лишь возвели забор, но "зеленая граница" остается открытой".