Вашингтонский саммит открывает новую страницу в регионе Саммит президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в столице США Вашингтоне открывает новую страницу в истории Южного Кавказа.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 13:13
Об этом в комментарии Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и заявления президента США Дональда Трампа полностью соответствуют повестке мира и развития Азербайджана:

"Принятие Арменией всех условий Азербайджана, роспуск Минской группы ОБСЕ, согласие на исключение территориальных претензий к Азербайджану из Конституции Армении, открытие Зангезурского коридора и признание мировой сверхдержавой – Соединенными Штатами – созданных президентом Ильхамом Алиевым реалий в регионе стали историческими моментами".

Депутат также назвал данное событие поражением всех врагов Азербайджана.

