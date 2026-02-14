Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ван Хуэйяо: Отношения Китая с Азербайджаном всегда имели большое значение

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:20
    Ван Хуэйяо: Отношения Китая с Азербайджаном всегда имели большое значение

    Отношения Китая с Азербайджаном и странами Центральной Азии всегда имели большое значение.

    Как передает Report, об этом заявил Ван Хуэйяо, основатель и президент ведущего китайского негосударственного аналитического центра "Центр Китая и глобализации", на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Отношения Китая с Азербайджаном, странами Центральной Азии и другими государствами региона всегда имели большое значение. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин также посетил Центральную Азию. Китай реализует инициативу "Один пояс - один путь", направленную на развитие нового Шелкового пути",- отметил он.

    При этом Хуэйяо добавил, что Китай заинтересован в расширении новых коридоров и связей в регионе Южного Кавказа.

    "Как уже отмечалось, объемы перевозок из Китая в Европу значительно выросли. Почему важен Средний коридор? Потому что необходимо, чтобы все маршруты взаимодополняли друг друга",- подчеркнул он.

    При этом он добавил, что инициатива "Пояс и путь" для Китая - это комплексный проект сотрудничества с каспийскими странами и Центральной Азией.

    "Речь идет не только о транспорте, хотя он играет ключевую роль, но и о производстве, инвестициях, инфраструктуре, цифровых технологиях, искусственном интеллекте и других направлениях",- подытожил он.

    Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib
